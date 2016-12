Jugend forscht, Jugend musiziert, Jugend hackt...Moment, hackt?

Was sich zunächst wie Nachwuchssicherung für die Holzfäller anhört ist in Wirklichkeit

ein weit verbreitetes Unterstützungsprogramm um programmierbegeisterten

Jugendlichen eine gemeinsame Basis zu bieten. Hierzu habe wir die Organisatoren und

Mentoren, die am 10. bis 12. Juni an der Uni Ulm tätig waren, interviewt.

Außerdem war letzte Woche wieder SoNaFe. Wir waren vor Ort und haben die Highlights

des Abends nochmal festgehalten. Freut euch auch auf Wissen vor 2, das Zitat der Woche

und auf Tipps und Tricks für Flohmarktbesuche.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

