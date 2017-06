univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab August 2017, 1-1,5 Jahre mit Übernahmemöglichkeit

Arbeitsort: Stuttgart-Möhringen

Projekt-ID: 20152287 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Kunde ist ein renommiertes Unternehmen aus der Automobilbranche. Für ein spartenübergreifendes Projekt suchen wir einen IT-Consultant (m/w), der das Team im Projekt- und Testmanagement unterstützt. Ziel des Projektes ist die Migration und Konsolidierung der heutigen IT-Systeme für die Planung, Steuerung, Durchführung und Überwachung von Aktionen und Feldmaßnahmen in eine zukunftsfähige IT-Architektur.

Was Sie erwartet:

Unterstützung der IT-Projektleitung bei Projekt-Management-Aufgaben

Vorbereitung und Management der Infrastruktur und der Betriebsumgebungen

Testmanagement inkl. Qualitätssicherung, Validierung der Testergebnisse mit allen Beteiligten der jeweiligen Prozessketten

Erstellung/Review von IT-Konzepten und Spezifikationen für die systemseitigen Umsetzungen

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbar

Erste Erfahrung im IT-Consulting und/oder Projektmanagement

Erfahrung im Testmanagement von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office

Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit

Was wir Ihnen bieten:

Eine anspruchsvolle, interessante Tätigkeit

Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20152287 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.