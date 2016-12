Für Beschäftigte der Universität Ulm findet ein Wiederholungskurs zum Thema



IT-Sicherheit am Arbeitsplatz der Universität Ulm



statt.



Zeit: Do, 8. Dez. 2016, 10:15-12:15 Uhr

Ort: PC Pool4a in der Bibliotheks-Zentrale, Raum E.103

Referent: Frank Keim (kiz)



Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.