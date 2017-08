Was werden Ihre Aufgaben sein?

- Analyse von Prozessen und Vorgehensweisen des Kunden im Bereich System Engineering

- Aufnahme und Bewertung von Kundenanfragen und deren Bedürfnissen

- Erarbeiten von Lösungsansätzen

- Organisation und Aufbau eines Teams zur Umsetzung der konsolidierten Lösungsvorschläge

- Vertrauensvolle Vermittlung zwischen Kunde und Projektteam

Was bringen Sie mit?

- Sie haben erfolgreich ein technisches Studium abgeschlossen und bringen idealerweise bereits Erfahrung im Bereich der Embedded Software Entwicklung mit

- Sie verstehen die Fachspezialisten in Deutsch und Englisch

- Sie können komplexe Sachverhalte schnell erfassen und darauf reagieren

- Sie beherrschen sicher Entwicklungsprozesse

- Sie möchten sich stetig technologisch und auch persönlich weiter entwickeln

- Sie möchten mehr Verantwortung übernehmen und in absehbarer Zeit ein eigenes Team anleiten und begleiten

Was machen wir?

In unserem Team übernehmen sie frühzeitig Verantwortung und wir bauen ihr Know-How weiter aus. Von Anfang an sorgen individuelle Schulungsprogramme sowie unser internes Entwicklungsprogramm dafür, dass sie ihr Talent voll entfalten können. Und das in einem inhabergeführten Unternehmen, das ihnen attraktive, sichere und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen bietet. Der Wissensaustausch untereinander ist uns sehr wichtig - wir treffen uns dafür einmal im Monat zu unserem Jour Fixe. Zweimal im Jahr feiern wir mit unseren Partnern und Familien große Feste und haben viel Spaß bei unseren Team Events. Für unsere Absicherung sorgt eine weltweit gültige Unfallversicherung - und für die Zeit 'danach' sorgt ein sehr attraktives Programm zur betrieblichen Altersvorsorge. Bei uns erwartet sie eine Stelle mit vielseitigen und interessanten Aufgaben, eine attraktive Vergütung sowie eine überaus positive Unternehmenskultur.

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/junior-projektleiter-embedded-automotive-software-in-stuttgart-m-w