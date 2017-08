univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, mind. 12 Monate mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172372 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für einen auf neue Technologien spezialisierten konzerneigenen Dienstleister eines großen Energie- und Technologiekonzerns suchen wir aktuell einen Konstrukteur (m/w) zum Ausbau der internen Abteilung. Neben einem spannenden und innovativen Umfeld erwartet Sie eine langfristige Perspektive mit Aufstiegschancen und guten Entwicklungsmöglichkeiten. Sie haben Lust Ihr erlerntes Wissen in der Praxis anzuwenden? Dann bewerben Sie Sich jetzt!

Was Sie erwartet:

• Unterstützung des Projektleiters im Bereich Konstruktion

• Eigenständige Anfertigung von Zeichnungen mit AutoCAD und MicroStation

• Mitwirkung beim internen Teamaufbau

• Korrespondenz mit den internen Mitarbeitern und führen von Projektrücksprachen

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus oder vergleichbar

• Sehr gute Erfahrung mit AutoCAD

• Erste Erfahrung mit MicroStation für 3D-Zeichnungen wünschenswert

• Offene und kommunikative Persönlichkeit

Was wir Ihnen bieten:

• Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

• Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172372 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Nadine Hollmann

0711 / 722 07 48 27

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com