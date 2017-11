Die Uni Ulm kommt im 50. Jahr ihres Bestehens aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. So feiert die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften nicht nur 40 Jahre Wirtschaftsmathematik, sondern auch 30 Jahre Studium & Praxis e.V. (S&P) und ihren 20. WiMa-Kongress. Die Kontaktbörse bringt Studierende mit Firmen zusammen und unterstützt beim Berufseinstieg sowie bei der Vermittlung von Praktika und Abschlussarbeiten. Der WiMa-Kongress findet am Samstag, den 11. November, um 10 Uhr im Forum (Nähe Südeingang) der Universität Ulm statt.

"Hier präsentieren sich - von der 'Allianz' bis zu 'Willis Towers Watson' oder 'zeb' - über 40 namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche sowie Wirtschaftsprüfer, Finanzunternehmen sowie IT- und Unternehmensberatungen", informiert der erste Vorsitzende von Studium und Praxis e.V. Jörn Dietrich. Der Masterstudent für Wirtschaftsmathematik gehört mit fünf weiteren S&P-Vorstandsmitgliedern zum Kernteam, das die Kontaktbörse ehrenamtlich organisiert. An einer 'Jobwall' können sich angehende Absolventen und Studierende über aktuelle Stellenangebote und Praktika informieren. Vor Ort sind sogar Bewerbungsgespräche möglich; zur Vorbereitung wurde eigens ein Online-Bewerbungsportal eingerichtet.

Kontaktgespräche, Fachvorträge und vieles mehr

Auf dem Programm stehen zudem Seminare und Fachvorträge: Professoren der Fakultät sowie Experten aus Industrie und Forschung bieten Fachvorträge zur Finanzwirtschaft, zu den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht, zu den Aktuarwissenschaften, der Finanzwissenschaften oder der Biometrie. Außerdem gibt es eine Absolventenlounge für Alumni des Vereins sowie einen Festakt anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Studium & Praxis e.V. "Der Verein richtet nicht nur den WiMa-Kongress aus, sondern ist auch Träger eines speziellen Mentoring-Programms für Studierende der Wirtschaftsmathematik", erklärt die WiMa-Masterstudentin und zweite Vorsitzende Katrin Ruess.

Noch ein Grund zum Feiern! Vor 30 Jahren wurde Studium & Praxis e.V. gegründet

Beim Festakt (15:15 Uhr im Hörsaal H20) wird die Gründungsvorsitzende von Studium & Praxis e.V., Dr. Margret Klinkhammer, für ihre Verdienste um die Universität mit der Universitätsmedaille geehrt. Die Personaltrainerin (CORMENS GmbH), die Führungskräfte in Unternehmen coacht, hat nicht nur das Ulmer Mentorenprogramm für die Wirtschaftsmathematiker aufgebaut, sondern ist der Uni auch als Mitglied im Fakultätsbeirat Wirtschaft bis heute verbunden. Übergeben wird ihr die Medaille von der Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, Professorin Irene Bouw, im Namen des Senats. Ein weiteres Gründungsmitglied des Vereins, Professor Ulrich Holzbaur, hält im Anschluss den Festvortrag. Der Nachhaltigkeitsforscher und Management-Experte von der Hochschule Aalen spricht über "30 Jahre S&P - so what".

Mit dem sogenannten "Homecoming Day" für alle Helfer, S&P-Vereinsmitglieder sowie Vertreter der Fakultät und der Firmen findet der WiMa-Kongress seinen Ausklang. Für Stimmung sorgen die Tom Lehner-Band, ein reichhaltiges Buffet sowie ausreichend Getränke. Bis auf die Abschlussparty sind alle Veranstaltungsteile öffentlich!

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann