Am Donnerstag, den 16. November, findet um 18 Uhr im Studio der Sparkasse Ulm in der Neuen Mitte die Mitgliederversammlung der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) statt. Universitätspräsident Professor Michael Weber wird über die erfolgreiche Entwicklung der Universität im Jubiläumsjahr berichten und Oberbürgermeister Gunter Czisch spricht in seinem Gastvortrag zum Verhältnis zwischen der Stadt Ulm und ihrer Wissenschaftsstadt. Turnusgemäß stehen zudem Neuwahlen des Vorstands an. Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte sind herzlich eingeladen!

"Die Universität Ulm feiert im 50. Jahr ihres Bestehens mehrere große Erfolge. Im THE-Ranking schnitt die Universität Ulm als beste junge Uni Deutschlands ab. Mit dem millionenschweren Verbundprojekt 'InnoSÜD' waren wir gemeinsam mit den Hochschulen Biberach, Ulm und Neu-Ulm bei der Bund-Länder-Initiative 'Innovative Hochschule' erfolgreich, was den Technologietransfer in der Region nachhaltig stärken wird. Und mit dem hervorragenden Abschneiden bei der Vorrunde der Exzellenzstrategie konnten wir zeigen, dass wir auf dem Gebiet der Batterieforschung und der Quantentechnologie in der ersten Liga spielen", so Weber.

Unter dem Titel "Gegensätze - Kraftzentrum!" widmet sich Oberbürgermeister Gunter Czisch der Beziehung zwischen Ulm und der Wissenschaftsstadt. Gleichwohl die Science City für die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Region von essentieller Bedeutung sei, sieht das Stadtoberhaupt noch einigen Handlungsbedarf bei der Anbindung der Science Parks an die Stadt.

Die Ulmer Universitätsgesellschaft e.V. (UUG) unterstützt die Universität Ulm auf ehrenamtlicher Basis in ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit. In besonderem Maße setzt sie sich auch dafür ein, den Kontakt zwischen der Universität und den Bürgern zu intensivieren. Der gemeinnützige Verein, der aus dem 1960 gegründeten "Arbeitskreis Universität Ulm" hervorgegangen ist, feiert wie die Universität Ulm in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. "Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, die Universität in ihrem und unserem Jubiläumsjahr finanziell und ideell zu unterstützen. Dafür hat die UUG als Spende 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem waren wir Mitveranstalter beim erfolgreichen Zukunftsforum 'Uni-Topia' und bieten in diesem Jahr insgesamt 9 Vorträge mit Uni-Forschern für die Bürger in der Stadtmitte an", so Dietrich Engmann, Geschäftsführendes Mitglied im UUG-Vorstand.

