Malediven – The sunny way of life! Die Malediven liegen in zwei Atollreihen im Indischen Ozean, in der Nähe des Äquators. Die Inselriffe, auf denen zahllose Arten von Unterwassertieren und leuchtenden Korallen leben, schützen die Inseln vor dem Einfluss von Wind und Wasser aus dem die Inseln umgebenden, weiten Ozean. Die Malediven ziehen mit ihren weißen Stränden, immer klaren warmen Wasser und ihrer wunderschönen Unterwasserwelt Tauchbegeisterte und Wassersportler genauso an wie Hochzeitsreisende, Ruhe und Erholung Suchende. Die bedeutendsten Wirtschaftszweige sind Tourismus und Fischerei. Einzigartige Erlebnisse und das Schließen neuer Freundschaften sind garantiert.

Ales Consulting International bietet eine hervorragende Auswahl an vergüteten Praktikumspositionen auf den Malediven. Was hälst Du davon diesen Winter bei einem Praktikum in einem exklusiven Hotel an einem der erstaunlichsten, natürlich schönsten Plätzen der Welt zu verbringen?

Unser exklusives Hotelpraktikum auf den Malediven gibt Dir die Möglichkeit Deine Sprachkenntnisse auszubauen, außerdem professionelle Arbeitserfahrung in der gehobenen Hotellerie und interkulturelle Kompetenz zu sammeln. Diese Praktikumsposition ist größtenteils auf die Kundenbetreuung und Interaktion mit den Hotelgästen konzentriert:

Auslandspraktikum Rezeption / Empfang / PR / Gästebetreuer/in / Guest Relation Management

Internationale Gästebetreuung, zielgerichtete Beratung und Information

Check-In und Check-Out der Gäste

Bearbeitung von Zimmeranfragen und Reservierungsbearbeitung

Vorbereitung von Informationsmaterial für anreisende Gäste

Führung und Abrechnung der Kasse/ Rechnungsstellung und Abrechnung

Gästebefragung und Erfassung von Info zur Qualitätssicherung / Beschwerdemanagement

Vorbereitung des Eintreffens spezieller Gäste / Betreuung von VIP-Gästen

Information der Gäste über hotelinterne Veranstaltungen und Ausflüge

Bearbeitung von Gästekorrespondenz und Korrespondenz mit Reisagenturen

Arbeit mit der Hotelsoftware

Das Beste ist: Unser exklusives Partnerhotel auf den Malediven bietet für unsere Praktikanten mehr als nur eine Bezahlung von 100 bis 500 US Dollar. Unsere Studenten erhalten auch freie Unterkunft, Verpflegung und Visumsorganisation! Die Praktikumsdauer beträgt 3 - 6 / 12 Monate oder auf Anfrage.

Du bist Schüler/-in oder Student/-in Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft, International Business, Management, Sprachen oder einem artverwandten Bereich? Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, Dein freundliches Wesen und Verkaufstalent zeichnen Sie aus. Du möchtest möglicherweise in der Zukunft in einem Hoteljob arbeiten? Du sprichst Englisch, gern auch Französisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Mandarin, Japanisch, Französisch, Italienisch oder eine skandinavische Fremdsprache? Beginn auf Anfrage.

