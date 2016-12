Entdeckt haben wir den spannenden Bericht über das Lernen durch Lehren-Projekt auf dem Learning Blog der Hochschule Weserbergland. Aus Sicht des Dozenten wird in diesem Beitrag das erfolgreiche und nachhaltige Studierendenprojekt anschaulich beschrieben, zudem gibt es Einblicke in die entstandenen Lernvideos.

Das beschriebene Projekt weist aus unserer Sicht viele Merkmale gelungener und gelingender Projektarbeit auf: Die Studierenden erhielten einen motivierende echten Auftrag, nämlich Lehrvideos sowie einen Onlinekurs zu produzieren, die auch tatsächlich zum Einsatz kommen sollten. Die Inhalte dieser Lernmaterialien und des Onlinekurses waren für die Studierenden im Projektteam relevant, so bestand ganz im Sinne des zugrundeliegenden Lehren durch Lernen-Gedankens ein inhalticher Nutzen in der Umsetzung des Projektauftrags. Und über die Anforderung Lernmaterialien zu erstellen, erworben sich die Teammitglieder eine Vielzahl von Kompetenzen, die sie späteren Arbeitgebern nicht nur über die guten Noten im Abschlusszeugnis, sondern auch mit einem Link auf die Projektergebnisse anschaulich nachweisen können.

Was denken Sie, wäre ein solches Projekt auch für Ihre Lehre geeignet? Das Team des ZEL unterstützt Sie gerne in der Planung und Umsetzung. Rufen Sie uns an unter der -31166 oder schreiben Sie uns eine Email an zel(at)uni-ulm.de.