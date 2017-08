Ab Dienstagabend treffen sich die wohl vielversprechendsten Ökonomen der Welt am Bodensee. 350 junge Talente haben bei der Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften Gelegenheit zum Austausch mit 17 Nobelpreisträgern. Im hochselektiven, internationalen Auswahlverfahren konnte sich auch Dr. Thai Nguyen von der Universität Ulm durchsetzen.

Trotz seines jungen Alters gilt der Postdoktorand bereits als anerkannter Forscher im Bereich Versicherungswissenschaften. Der gebürtige Vietnamese, der im französischen Rouen promoviert hat, beschäftigt sich vor allem mit dem Risikomanagement von Lebensversicherungen und Anbietern von Altersvorsorgeprodukten. Dabei nimmt er „zufällige“ Einflussfaktoren wie Finanzkrisen oder etwa Sprünge an den Aktienmärkten in den Blick. Am Ulmer Institut für Versicherungswissenschaften untersucht Thai Nguyen allerdings nicht nur, wie die Anbieter auf solche Ereignisse reagieren, sondern auch wie ihre Kunden Chancen und Risiken bewerten. Dementsprechend lässt er sogar psychologische Forschungsergebnisse in seine mathematischen Modellierungen einfließen.



Eröffnung durch den EZB-Präsidenten Draghi



In Lindau hofft Thai Nguyen auf interessante Diskussionen mit den Teilnehmern aus 66 Nationen und würde sich besonders über ein Treffen mit Professor Myron Scholes freuen, Nobelpreisträger von 1997. Der Wirtschaftswissenschaftler von der Stanford University hat maßgeblich das Black-Scholes-Modell zur Bewertung von Finanzoptionen mitentwickelt.

Kernthemen der diesjährigen Ökonomie-Tagung sind neben der Vertrags- und Organisationstheorie die Geld- und Fiskalpolitik sowie soziale Ungerechtigkeit. Am Mittwoch, 23. August, hält der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, im Lindauer Stadttheater die offizielle Eröffnungsrede. Bis einschließlich Samstag stehen dann Vorträge, Seminare und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Einige Nachwuchsökonomen haben die Möglichkeit, ihre Forschungsarbeit zu präsentieren und sie mit Nobelpreisträgern zu besprechen.



Hervorragende Nachwuchswissenschaftler ausgewählt



Die Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften wird alle drei Jahre von einem Kuratorium und einer Stiftung ausgerichtet, die der Grafenfamilie Bernadotte af Wisborg eng verbunden sind. Studierende, Promovierende und Postdoktoranden unter 35 Jahren können für diese hochkarätige Veranstaltung nominiert werden oder eine offene Bewerbung einreichen.

Bereits Ende Juni fand die 67. Lindauer Nobelpreisträgertagung im Bereich Chemie mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Bodensee statt.

