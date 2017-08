univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, bis Ende 2017, mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172376 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, ein renommiertes Dienstleistungsunternehmen aus dem Finanzsektor, suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w) für die Pflege von Marketing-Kampagnen. Haben Sie Interesse an spannenden Aufgaben im Marketing-Umfeld? Dann bewerben Sie Sich jetzt! Sie erwartet ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team.

Was Sie erwartet:

Pflege von Marketing-Kampagnen in eine Marketingplanungssoftware

Abstimmung mit Verbundpartnern und Verbänden

Übertragung von Rohdaten in eine Softwarelösung

Unterstützung der Marketingabteilung im Tagesgeschäft

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder BWL, vorzugsweise mit Marketing-Schwerpunkt

Erste Erfahrung im Marketing-Bereich

Hohe Auffassungsgabe und ausgeprägte Kommunikationsstärke

Sicherer Umgang mit MS Office

Was wir Ihnen bieten:

Eine spannende, herausfordernde Position mit viel Gestaltungsspielraum

Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172376 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Elena Schieker

0711 / 722 07 48 16

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com