Die frühe Phase in der Fahrzeugentwicklung wird initial durch die Festlegung wesentlicher Fahrzeugparameter, des Exterieur-Designs und des Rohbaus, jeweils in Zusammenhang mit grundlegenden Ergonomie- und Gesetzesvorgaben bestimmt. Im Hinblick auf die Fahrzeuggestalt nimmt das sogenannte Greenhouse (der gesamte obere Bereich über der Bordkante, bestehend aus Scheiben, Säulen und Dach) eine besondere Stellung ein, da es hinsichtlich der Fahrzeugproportionen sowie zahlreicher technischer, ergonomischer, gesetzlicher und prozessualer Anforderungen eine sehr hohe Komplexität aufweist. Sprich enorm viele funktionale und geometrische Merkmale stehen hier im Zusammenhang, beeinflussen sich in höchstem Maße gegenseitig und werden dabei von unterschiedlichsten Bereichen verantwortet. Die Absicherung des Greenhouses soll gesamtheitlich verbessert und dazu mit der Absicherung der Windschutzscheibe begonnen werden. Spezifische Funktionen der Windschutzscheibe sind bspw. Wasser- / Schmutzabweisung, Herstellbarkeit / Montage, Lärm-, Sicht-und Bruchschutz, Package, Aeroakustik- / -dynamik oder auch Head-up-Display.

Die Aufgabenstellung dieses Projekts ist die Modellierung von einem Soll-Prozess, der die Entwicklung und Absicherung der Windschutzscheibe in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung abbildet. Das Prozessmodell soll für Transparenz bei allen beteiligten Organisationsbereichen sorgen und typischerweise als Grundlage für eine Prozessoptimierung und Methoden- und Toolentwicklung dienen.