Um ein Übungsblatt mit Moodle zu verwalten, gehen Sie zunächst in Ihren Kurs und schalten den Bearbeitungsmodus ein. Dann können Sie in einem Abschnitt (zum Beispiel benannt als Übungsbetrieb) auf den Link + Material oder Aktivität hinzufügen klicken, woraufhin sich ein neues kleines Fenster öffnet.

Da die Lösungen schließlich auch bepunktet werden sollen, müssen dazu im Abschnitt Bewertung noch die Maximalpunkte für dieses Übungsblatt eingegeben werden. Moodle setzt hier standardmäßig 100 Punkte an. Sollte Ihr Übungsblatt eine geringere Maximalpunktzahl haben, so passen Sie dies entsprechend an:

Ist der Termin zum Abgabebeginn erreicht, können Ihre Studierenden die eigenen Lösungen einreichen, was für diese nach dem erfolgreichen Hochladevorgang beispielsweise so aussieht:

Möchten Sie als Dozent dann diese Abgabe bewerten, so gehen Sie in Ihrem Kurs auf die Aufgabe und Sie erhalten folgende Anzeige:

Dort sehen Sie, welche Studierenden bereits Lösungen eingereicht haben und welchen Status diese haben. In dem Fall wurde die Lösung noch nicht bewertet. Bewerten können Sie, indem Sie auf Bearbeiten klicken und in dem darauf folgenden Kontextmenü den Eintrag Bewerten auswählen. Damit gelangen Sie auf die Bewertungsseite dieses Studierenden:

In der Bewertungsübersicht stellt sich das dann so dar:

Papierhafte Abgabe

Ansonsten korrigieren Sie wie gewohnt die papierhaften Lösungen und tragen die Punkte in der Aufgabe beim jeweiligen Studenten in Moodle ein.

Überblick und Export

Einen Überblick über die Noten der Aufgabe erhalten Sie zum einen natürlich in der Aufgabe selbst oder auch für alle Aufgaben und andere benotete Aktivitäten im Kurs in der Bewertungsübersicht. Diese können Sie über den Block Einstellungen unter dem Aspekt Aufgaben-Administration -> Bewertungen anzeigen erreichen.

Dort können Sie dann für den gesamten Kurs sehen, wie viel Prozent des Gesamtkurses und jeder einzelnen Aktivität ein Student erreicht hat und damit, ob er den Kurs damit besteht oder nicht:

Falls Sie die erreichten Punkte zusätzlich außerhalb von diesem Moodle-Kurs sichern möchten, so können Sie diese für den gesamten Kurs oder auch nur für einzelne Aktivitäten in verschiedenen Formaten exportieren. Dazu gehen Sie in der oberen Reiterleiste auf den Tab Export und wählen in der darunter liegenden Leiste die Art der Datei aus, mit der Sie den Export wünschen. Anschließend können Sie noch auswählen, welche Bewertungsaspekte exportiert oder nicht mit exportiert werden sollen. Mit einem Klick auf den Button Herunterladen beginnt die Erstellung der Datei und ein Download wird dann gestartet. Anschließend finden Sie die Exportdatei mit Ihrem gewünschten Format in Ihrem spezifizierten Ordner für Downloads.

In folgendem Beispiel wurde als Datei eine Excel-Datei ausgewählt: