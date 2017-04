Theme

Wer sich in das neue Moodle einloggt, dem dürfte schnell auffallen, dass sich die Oberfläche in neuem Gewand darstellt. Das Moodle-Team hat neben der Arbeit an dem eigentlichen Update fleißig an einer optischen Verbesserung gearbeitet. Mit dem neuen Theme verbessert sich nun insbesondere:



Neuer Footer

Informationen, die für Sie als Nutzer interessant sein können, sind nun fest in den Footer gewandert, wodurch diese Informationen immer erreichbar sind - unabhängig auf welcher Seite Sie sich in Moodle befinden.



Meine Kurse in der Menüleiste

Sie können nun die Kurse, in die Sie eingeschrieben sind jederzeit komfortabel über die Menüleiste erreichen. Derzeit noch in Bearbeitung und in Kürze für Sie verfügbar ist die Funktion, dass sich diese Liste dann auch nach dem Semesterfilter auf Ihrem Dashboard richtet.

Kursbezogenes

Nachrichtenforum standardmäßig im Kurs vorhanden

Wenn Sie für das neue Semester bereits einen Kurs beantragt haben, ist Ihnen diese Neuerung vermutlich schon aufgefallen. In allen Kursen ab diesem Sommersemester wird das Nachrichtenforum direkt beim Anlegen des Kurses platziert.

Dieses unidirektionale Forum stellt einen idealen Weg dar, um den Kursteilnehmern Informationen zukommen zu lassen. Nähere Informationen finden Sie dazu auch in unserem Blog-Beitrag.

Zur Erinnerung: Das "Zeitabschnittsformat" ersetzt das "Wochenformat"

Für genauere Informationen und die Hintergründe lesen Sie dazu bitte unseren entsprechenden Blog-Beitrag.



Kursaktivität-Bericht

Der Kursaktivität-Bericht gibt nun neben der Gesamtzahl der Zugriffe auf eine Aktivität bzw. ein Kursmaterial auch an, von wie vielen individuellen Nutzern in einer Zahl diese Zugriffe ausgeführt wurde, zum Beispiel "10 Zugriffe von 5 Teilnehmer/innen".

Blöcke

Zur Erinnerung: Der Block "Fortschrittsliste" wurde durch den Block "Fortschrittsbalken" abgelöst. Nähere Informationen dazu können Sie in dem entsprechenden Blog-Beitrag erfahren.



Der Block "Kursabschnitte" zeigt nun nicht nur die Nummern der Abschnitte, sondern auch die Abschnittstitel, was die Schnellnavigation erheblich erleichtert.

Aktivitäten / Materialien

Forum: Verkürzte Zeitspanne bis zur Veröffentlichung von Beiträgen

Bisher betrug in Moodle die Frist, in der ein abgeschickter Forumsbeitrag noch bearbeitet werden konnte und danach dann veröffentlicht wurde 30 Minuten. Diese Frist wurde auf 5 Minuten reduziert.



Dateien im Kurs tragen nun auch das Hochladedatum / Änderungsinformation als Metainformation.



Die in Aktivitäten vom Typ "Verzeichnis" abgelegten Dateien können nun auch gesammelt als ZIP-Datei heruntergeladen werden. Vielen Dank an die HS Hannover für die Entwicklung und Bereitstellung dieser Funktionalität.



Aktivität "Terminplaner": Definieren von Lücken zwischen Terminen

Bisher hat der Terminplaner Ihnen Termine nahtlos ohne Lücke vergeben. Dies bedeutete, dass wenn Sie einen Termin hatten, der 15 Minuten gehen sollte und eine Stunde als Zeitslot angegeben haben, so hatten Sie in dieser Stunde vier Termine. Wollten Sie selbst etwas Puffer zwischen den Terminen, konnten Sie das nur über eine länger angegebene Termindauer überbrücken. Nun ist es möglich, Lücken zwischen Terminen zu definieren. Haben Sie zum Beispiel eine Lücke von zehn Minuten definiert, so legt diese Aktivität Ihnen den nächsten Termin erst um zum Beispiel 15.40 Uhr an, wenn der vorherige Termin bis um 15.30 Uhr geplant ist.



Aktivität "Studierendenordner"

Bei der Nutzung des Studierendenordners wurde von mehreren Dozenten festgestellt, dass Übernahmen von Dateien aus Aufgaben im Gruppenmodus nicht funktioniert haben. Diese konnten zwar selektiert werden, aber es importierte keine Dateien. Die Entwickler des Studierendenordners unterstützen im Moment Gruppenabgaben noch nicht, weswegen es jetzt auch nicht mehr möglich ist, Aufgaben mit dieser Einstellung im Studierendenordner als Quelle zu wählen.



Aktivität "Workshop" wurde umbenannt in "Gegenseitige Beurteilung"

Die Aktivität "Workshop" bietet Ihnen ein umfangreiches Werkzeug für Peer Review Prozesse. Da die meisten Moodle-Nutzer hinter dem Begriff "Workshop" aber etwas anderes erwarten würden als die Aktivität selbst dann bietet, wurde von uns eine Umbenennung bei den deutschen Sprachpaketverwaltern angestoßen und der neue Name "Gegenseitige Beurteilung" mit beeinflusst.

Diverses

Neuer Matrixeditor im Texteditor verfügbar

Mit diesem zusätzlichen Editor soll es für Sie leichter sein, Matrizen zu erstellen. Er funktioniert analog zu den bisherigen Formeleditoren.



Außerdem wurden zu dem bestehenden Gleichungseditor weitere Formeln (blau umrandet) hinzugefügt:



Weitere Verbesserungsvorschläge zum Formeleditor nehmen wir gerne entgegen!



E-Mail-Benachrichtigungen aus Moodle heraus haben im Betreff nun das Präfix [Moodle], so dass Sie in Zukunft in Ihrem eigenen E-Mail-Programm leichter nach diesen Mails filtern können oder auch Regeln darauf definieren können.



Fragetyp "Anordnen" erhält weitere Bewertungsoptionen

Der Fragetyp "Anordnen" hat eine ganze Reihe weiterer Bewertungsoptionen erhalten, mit dem Sie detailliert steuern können, wann angeordnete Elemente als richtig betrachtet werden und wann nicht.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Neuerungen gefallen und davon in Ihrem Alltag profitieren können. Falls doch etwas nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten würden, oder anderweitige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte wie immer an den Helpdesk des kiz.