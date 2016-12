Wie funktioniert dieses Format?

Mit dem Zeitabschnittsformat können Sie Ihren Kurs in Abschnitte gliedern, die durch einen zeitlichen Ablauf gekennzeichnet sind.

Ähnlich zum bereits angebotenen Wochenformat definieren Sie hier zunächst die gewünschte Anzahl der Abschnitte. Zusätzlich können Sie in diesem Format auch die standardmäßige Abschnittsdauer beliebig definieren.

Im Zeitabschnittsformat wird jeder Kursabschnitt ab dem Datum des Kursbeginns mit dieser Dauer als Überschrift angelegt. Bei einem Kursbeginn am 01. Januar und mit einer standardmäßiger Abschnittsdauer von einer Woche würde sich das beispielsweise so darstellen:

Die aktuelle Woche, in der man sich befindet, wird mit dem grauen Hintergrund markiert.

Unterschiedliche Abschnittsdauern

Nun kann es sich aber so darstellen, dass in Ihrer Veranstaltung zwar die meisten Zeitabschnitte schon einheitlich immer dieselbe Zeitdauer haben, aber ein oder mehrere Abschnitte davon abweichen. So kann es in einem Seminar zum Beispiel sein, dass sich Zeiten einer regelmäßigen Präsenzveranstaltung mit längeren Zeiten der Erarbeitung von Lösungen durch die Teilnehmer abwechseln.

Diese Anforderung lässt sich mit dem Zeitabschnittsformat auch sehr leicht umsetzen. In dem hier gezeigten Beispiel erhält der Abschnitt 05. Februar - 11. Februar eine abweichenden Dauer von drei Wochen. Dazu klicken Sie im eingeschalteten Bearbeitungsmodus auf das Zahnrad des zu änderndes Abschnitts.

In den Grundeinträgen aktivieren Sie dann mit einem Haken die Option Zeitdauer eines Abschnitts überschreiben, geben dann die gewünschte alternative Zeitdauer des Abschnitts ein und speichern dies.

Im Kurs selbst wirkt sich das dann so aus, dass dieser geänderte Abschnitt nun 3 Wochen geht und sich die nachfolgenden Abschnitte automatisch daran anpassen. Das bedeutet zum Beispiel für den direkt darauffolgenden Abschnitt, dass dieser nicht mehr am 12. Februar beginnt, sondern erst am 26. Februar.

Im Kurs stellt sich das dem Nutzer so dar:

Sichtbarkeit der Abschnitte steuern

Zusätzlich können Sie in diesem Kursformat einstellen, wie Teilnehmer zukünftige oder vergangene Zeitabschnitte sehen sollen. In der Voreinstellung verhalten sich die künftigen und vergangenen Abschnitte genauso wie der jeweils aktuelle Abschnitt. Sie können aber auch zum Beispiel vergangene oder vergangene + abgeschlossene Abschnitte komplett verbergen.

Für zukünftige Abschnitte können Sie auch einstellen, dass diese noch verborgen sind, aber ein oder wenige Tage vorher schon eine Vorschau auf die kommenden Inhalte erlauben. Dies kann beispielhaft so aussehen:

Für Studierende stellen sich diese beispielhaften Einstellungen im Kurs so dar, dass alle vergangenen und der aktuelle Abschnitt sichtbar sind. Ebenso ist der nächste Abschnitt über die Vorschau-Einstellung bereits sichtbar. Alle weiteren Abschnitte sind mit einem Hinweis versehen, dass sie eben noch nicht verfügbar sind.

Für wen eignet es dieses Format besonders?

Dieses Kursformat eignet sich besonders für Kurse, die einem strukturiertem zeitlichem Ablauf folgen. Zum Beispiel bei wöchentlichen Übungs- und Vorlesungsrhythmen können entsprechende Zeitabschnitte eingestellt werden und so auch schon das Material für die kommenden Wochen vorbereitet werden. Dieses wird dann in der aktuellen Woche automatisch sichtbar geschaltet.

Besonderheiten des Zeitabschnittsformats nochmal kompakt zusammengefasst

Selbst definierbare Dauer der einzelnen Kursabschnitte

Einzelne Abschnitte können eine davon abweichende individuelle Dauer haben

Abschnitte werden automatisch verborgen / sichtbar gemacht

Abschnitte können versteckt werden, sobald Studenten sie abgeschlossen haben

Vorschau auf kommende Abschnitte einstellbar

Da das Zeitabschnittsformat gegenüber dem bis jetzt angebotenen Wochenformat deutliche Vorteile hat und wir Redundanzen im System vermeiden möchten, kann für neue Kurse nur noch das Zeitabschnittsformat gewählt werden.

Bestehende Kurse, die das Wochenformat nutzen, bleiben von dieser Änderung unbeeinflusst.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser neuen Funktion haben, wenden Sie sich bitte gerne jederzeit an den Helpdesk des kiz.