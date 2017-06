NATURE ONE FESTIVAL: Jobben beim größten Festival für elektronische Musik

Arbeite auf Deutschlands größtem Festival für elektronische Musik und sei Teil eines starken Teams!!

Deine Einsatzdauer ist mindestens 3 Tage bis maximal 9 Tage in Abhängigkeit der Jobs, die Du auswählst.

Folgende Aufgaben führen wir aus:

Kassieren der PKW-/Busgäste an den jeweiligen Zufahrten, Kassieren an den Müllpfandrückgabestationen, PKW-Einweiser, Service an den Zufahrten, Lotse/Schleusenordner an den Zufahrten, Ticketkontrolle / -abriss der Karten an den Zugängen, Bonkassen (Verkauf von Getränke-Marken), Bestückung der Bars, Thekenservice, Pfandsammler (Einsammeln von Bechern und Dosen, die Besucher wegwerfen), Zwischenreinigung des Eventgeländes sowie Cleaning des Campingareals im Anschluss an das Festival.

Registriere Dich jetzt unter jobs.handsandfriends.de

Nach Sichtung und Freischaltung Deiner Daten kannst Du Dich in unserer Jobbörse einloggen, hast eine Übersicht über unsere diversen Jobangebote und kannst Dich auf die einzelnen Stellen bewerben.

Arbeitsort (Stadt): 56288 Kastellaun - Nature One (Hunsrück)

Arbeitszeit: bis zu 10h/Tag

Vergütung: 9,60 EUR/h + Reisekostenpauschale

Stelle frei von: 03.08.2017 bis 11.08.2017