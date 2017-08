Das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Netzwerkadministrator (m/w) in Teilzeit 25%

zunächst befristet bis zum 10. Oktober 2018.

Das kiz ist mit etwa 150 Beschäftigten die zweitgrößte zentrale Einrichtung der

Universität Ulm und erbringt für Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung Dienstleistungen in den Bereichen Bibliothek, Informationstechnik und Medien.

Ihre Aufgaben:

Konfiguration, Betrieb, Wartung und Dokumentation von Netzwerken und Netzwerkkomponenten

Installation von Komponenten zur Gewährleistung der Sicherheit von Netzwerken

Analyse, Eingrenzung und Behebung von Störungen

2nd level support

Vermittlung von Fachkenntnissen in den Bereichen Netzwerk und Telekommunikation im Rahmen der Ausbildung von Fachinformatikern

Was wir erwarten:

Abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker oder eine vergleichbare Qualifikation

Grundlegende Kenntnisse von IP-Netzwerken (TCP/IP, DNS, DHCP, Ethernet)

Grundlegende Kenntnisse von IP-Routern und Ethernet Switches

Grundlegende Kenntnisse von Skriptsprachen im Unix Umfeld

Grundlegende Englischkenntnisse zum Verständnis von Bedienungsanleitungen in englischer Sprache

Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis EG 7 TV-L.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 15. September 2017 an Herrn Thomas Nau, bevorzugt per E-Mail und einer PDF-Datei als Anhang oder postalisch an das Kommunikations- und Informationszentrum, Geschäftsstelle, Albert-Einstein-Allee 11, 89081 Ulm.

Bitte geben Sie im Betreff bzw. auf dem Briefumschlag die Kennziffer 89 an.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Universitätsverwaltung.