Ab Juli 2016 wird Inspec über Thomson Reuters lizenziert und erweitert somit das Angebot der Zitationsdatenbanken im Web of Knowledge-Angebot. Inspec wird vom IET (The Institution of Engineering and Technology) erstellt und beinhaltet schwerpunktmäßig Literaturnachweise zu den Fachgebieten Physik, Elektrotechnik und Computerwissenschaften. Darüber hinaus beinhaltet der Zugriff über die WoS-Oberfläche auch Zitationen / Referenzen und ermöglicht somit eine Analyse und Evaluation von Zitationsbeziehungen.

Für Rückfragen: Ernestine Stösser-Jost