Sie wollen Moodle in Ihrer Lehre als DozentIn, TutorIn, MentorIn oder SekretärIn einsetzen oder Ihre Moodle Kenntnisse erweitern? Auch für dieses Semester bieten wir wieder eine Vielzahl von spannenden Workshops für unterschiedliche Zielgruppen und Interessen an.

Das Zentrum für E-Learning bietet auch in diesem Semester ein breites Angebot an Moodle-Workshops an. Dabei haben wir die Inhalte und Themen an die verschiedenen Interessen und Einsatzgebiete der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Ulm ausgerichtet. Egal ob Sie Moodle zum ersten mal einsetzen oder bereits Erfahrungen im Umgang mit Moodle und E-Learning haben - Sie werden neue spannende Themen und natürlich Hilfestellung und Unterstützung bei uns finden.