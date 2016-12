Kennen Sie klicksafe.de? Hinter diesem Namen und der zugehörigen Webseite verbirgt sich eine EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Insbesondere Jugendlich sollen für die illegalen, schädlichen oder unerwünschten Seiten des Internets sensibilisiert werden. klicksafe.de bietet dafür verständlich und zumeist auch interessant aufbereitete Informationen zur Kommunikation im Netz und sozialen Netzwerken, zu problematischen Inhalten und zu Medienethik, zum Datenschutz und technischen Schutzmaßnahmen und auch zu Rechtsfragen. Primäre Zielgruppe sind neben Kindern und Jugendlichen vor allem auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrer (die auf klicksafe.de oft auch kostenlose Unterrichtsmaterialien zu den Themen finden).

Neu überarbeitet wurde von klicksafe.de gerade auch die Broschüre zu Urheber- und Persönlichkeitsrecht im Internet veröffentlicht. Thematisiert werden in der Broschüre mit dem Titel "Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt! Urheber- und Persönlichkeitsrecht im Internet" vor allem Fragen rund um das Urheberrecht. Was darf man und was nicht, was sind freie Inhalte, wie hoch ist das Risiko, wer haftet und was kann man tun bei Abmahnungen? Zusätzlich wird erklärt, welche persönlichkeitsrechtlichen Überlegungen bei der Erstellung eigener Materialien, z.B. Filme, beachtet werden müssen.

Insgesamt bietet die Broschüre gut verständlich aufbereitete Antworten auf viele Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsfragen, die auch in der Beratung des Zentrums für E-Learning so oder ähnlich immer wieder mal gestellt werden. Die Inhalte und Fallbeispiele sind für den privaten Umgang mit dem Internet abgestimmt, Rechtsfragen für die Lehre werden nicht thematisiert. Allerdings kann die klicksafe-Broschüre dennoch einen schönen Einstieg in die Rechtsproblematik geben.

Herunterladen können Sie die Broschürekostenfrei hier. Es besteht auch die Möglichkeit, gedruckte Exemplare zu bestellen. Bei Fragen zum Urheber-, Daten- oder Persönlichkeitsrecht in der Lehre können Sie sich auch gerne an das Team des ZEL wenden. Wir beraten Sie gerne und kooperieren auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dezernat I, um Lösungen für Sie zu finden.