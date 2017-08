Was erwartet dich?

Wenn du schon immer Startup-Luft in der IT-Branche schnuppern wolltest und all die kleinen und großen Herausforderungen Unternehmens in Stuttgart miterleben willst, dann bist du bei uns richtig!

Was solltest du mitbringen?

Du bist voller Tatendrang und möchtest deine eigenen Ideen in Code umsetzen

Du begeisterst dich für Web Entwicklung und hast dein Studium danach ausgerichtet

Du hast Erfahrung in der Softwareentwicklung, insbesondere mit AngularJS

Du programmierst aus Leidenschaft ;-)

Was bieten wir dir?

Wir sind ein professionelles Team mit Spaß und Leidenschaft an der Entwicklung. Du arbeitest bei uns mit den neuesten Technologien, hast die Möglichkeit deine Ideen in Code umzusetzen und bist Teil eines der spannendsten Startups in Deutschland. Flexible Arbeitszeit und lockere Atmosphäre gibt es on top ;)

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/nodejs-entwickler-m-w-im-startup