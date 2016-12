Im Rahmen der Internationalen Open-Access-Woche 2016 vom 24. bis 30. Oktober möchten wir Ihnen die aktuellen Entwicklungen zum Thema Open Access vorstellen. Dieses Jahr steht unter dem Motto "Open in Action". Auch an der Universität Ulm ist so einiges in Bewegung: Wir zeigen Ihnen, was es seit letztem Jahr für neue Entwicklungen gegeben hat.

Coffee Lectures am kiz

In 10-minütigen Kurzvorträgen stellen wir Ihnen bei einem Kaffee die aktuellen Themen im Bereich Open Access vor. Schauen Sie doch vorbei:

Montag , den 24.10. um 13 Uhr c.t.:

"Open-Access-Konzept der Universität Ulm: Alles zum Präsidiumsbeschluss"

Mittwoch, den 26.10. um 13 Uhr c.t.: "EU-Projekte in Horizon 2020: Warum es sich lohnt, über das universitäre Repositorium OPARU zu publizieren"

Donnerstag, den 27.10. um 13 Uhr c.t.: "Die wichtigsten Infos und Änderungen zum 'Open Research Data Pilot' in Horizon 2020 / EU-Projekten"

Veranstaltungsort

Treffpunkt ist das Foyer der Bibliothekszentrale (kiz).

Open Access an der Universität Ulm