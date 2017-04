Die Variantenvielfalt in Produkten hat eine immer wichtiger werdende Rolle für Unternehmen. Hierdurch kann die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und den Wünschen der Kunden nach angepassten und individuellen Produkten nachgekommen werden. Ein passendes Konzept für die Bewältigung des Variantenmanagements sowie ein geeigneter Produktkonfigurator können dabei helfen, den auftretenden Mehraufwand zu beschränken und die Preise für jede Variation präzise kalkulieren zu können. Das Unternehmen Aicomp Consulting GmbH, hat sich als Beratungsdienstleister im Bereich Produktkonfiguration spezialisiert und bietet mit ihrem Produkt, eine SAP-ERP-Konfigurationslösung für die Variantenkonfiguration an. Durch die Gesamtintegration von Verkauf, Produktion, Versand und Preiskalkulation werden die Prozesse weiter optimiert und aufeinander abgestimmt. Spezialisiert hat sich dieses Unternehmen auf die Verpackungsindustrie, die eine großen Variantenvielfalt in ihren Produkten aufweisen. Durch neue Kundenanforderungen bezüglich der Analysemöglichkeit der Varianten, soll das bestehende Speicherkonzept des Variantenkonfigurators evaluiert und auf potentielle Verbesserungen in Hinblick auf Datenredundanz, Analysemöglichkeit und Performance untersucht werden. Das derzeitige Ablagesystem des Variantenkonfigurators basiert auf der Speicherung von Varianten durch die Serialisierung von Klassen zu XML-Dokumenten, was die Analyse, in Hinblick auf die Datengröße und Menge, erschwert. In diesem Vortrag möchte ich auf das bestehende Konfigurationsmodell und den Konfigurationsprozess eingehen. Ich stelle die Architektur des Frameworks mit seinen Kernkomponenten und deren Zusammenspiel vor, um darauf aufbauend das derzeitige Speicherkonzept zu erläutern sowie auf die dadurch entstehenden Probleme einzugehen. Im Rahmen der Anforderungen und Vorgaben werden mögliche Ansätze diskutiert.