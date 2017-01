Wir appellieren an Ihre Fairness!

Kennen Sie schon die Pausenscheiben, die im Lesesaal der Bibliotheks-Zentrale ausliegen? Sie können Ihren Arbeitsplatz für maximal eine Stunde mit der Pausenscheibe reservieren und so ganz entspannt eine Pause einlegen.

So funktioniert es:

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit auf der Pausenscheibe an Ihrem Arbeitsplatz ein, sobald Sie diesen für kurze Zeit verlassen möchten. Tische an denen die maximale Pausenzeit von einer Stunde abgelaufen ist, dürfen von anderen Nutzern besetzt werden, indem die verwaisten Sachen einfach beiseite geschoben werden.

Bitte gehen Sie fair und eigenverantwortlich miteinander um.