univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, mind. 6 Monate mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172347 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen international erfolgreichen Automobilkonzern, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w) für den Bereich Performance-Management. Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team.

Was Sie erwartet:

• Durchführungskoordination des Planungsprozesses und Steuerung der Planungszyklen

• Unterstützung bei der Entwicklung von Planungstools und Budgetprozessen

• Abstimmung der Budgets mit den zuständigen Fachbereichen

• Durchführung und Abstimmung von Verrechnungen auf Leistungsvereinbarungen

• Briefing der in Frage kommenden Stakeholder

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar

• Erfahrung im Performance-Management und Kenntnis gängiger Methoden

• Schnelle Auffassungsgabe und Problemlösungsorientierung

• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:

• Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

• Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Kraft und Initiative einzubringen

• Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172347 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com