Was erwartet dich?

Du möchtest Teil einer der international bekanntesten und erfolgreichsten Motorsport-Serien werden und begeisterst Dich für die Themen Social Media, Apps, User Experience, etc.? Dann bist Du genau der oder die Richtige, um unser Marketing-Team im Bereich Digitales Marketing zu unterstützen.

Du interessierst Dich für Motorsport? Gut! Du tust es nicht? Auch gut! Eine Motorsportaffinität erwarten wir nicht zwingend. Wir erwarten jedoch Neugier, Begeisterungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. - DEINE AUFGABEN:

App- Konzeptentwicklung von Venue-, Event- und Live-Inhalten/-Features

- Planung und Steuerung Push-Notifications

Social Media - Community-Management

- Recherche und Konzeption von Inhalten/Themen

- Konzeptentwicklung zur Reichweitensteigerung

- Planung und Steuerung von Gewinnspielen

Website - Recherche und Konzeption von Inhalten/Themen

- Content-Management

- Optimierung von Inhalten und Features

Newsletter - Redaktionelle Planung und Steuerung unserer unterschiedlichen Newsletter

- Konzeptentwicklung zur Reichweitensteigerung

Übergreifend - Analyse und Interpretation von Analytics-Daten aller Kanäle sowie Ableitung von Handlungsmaßnahmen

- Erarbeitung und Aufbereitung von Content-Marketing- Maßnahmen

- Beobachtung und Aufbereitung von digitalen Trends

- Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit Agenturen

- Unterstützung des gesamten Marketing-Teams

Was solltest du mitbringen?

- Student/in im Bereich Sportmanagement, Medien oder Kommunikationsmanagement oder vergleichbarer Studiengang

- Hohe Online-Affinität

- Erste Erfahrung im Projektmanagement

- Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

- Schnelle Auffassungsgabe und Umsetzungsstärke

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

- Souveräner Umgang mit MS Office

- Eigeninitiative, Engagement und Teamorientierung

Was bieten wir dir?

- Ein junges Team, auf das Du Dich nicht nur beim Boxenstopp verlassen kannst

- Echte Fans – an der Rennstrecke und in den sozialen Medien

- Eigenverantwortliches Arbeiten

- Soviel Wasser, Kaffee und Red Bull wie Du willst

- 3 bis 6 Monate echtes Teamwork

Das Praktikum richtet sich an Studenten und Studentinnen, die im Rahmen ihres Studiums ein Pflichtpraktikum absolvieren.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir sind für die übergreifende Organisation und Vermarktung einer internationalen Motorsport-Serie verantwortlich und bieten Motorsport auf höchstem Niveau. Mit den Premium-Herstellern Audi, BMW und Mercedes-Benz sind drei der bekanntesten Automobilmarken Teil der Serie. Das attraktive Veranstaltungskonzept auf den Rennen im In- und Ausland, die imposanten TV-Bilder und die hohe Reichweite in den digitalen Kanälen machen die Rennserie zu einer der interessantesten Marketing-Plattformen in der europäischen Sportlandschaft.

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/pflichtpraktikant-m-w-im-bereich-digitales-marketing