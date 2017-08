Die Allianz Gruppe gehört zu den größten und renommiertesten Finanzdienstleistern der Welt und bietet ein internationales Netzwerk bekannter Marken mit erstklassigen Produkten. Vor allem streben wir nach Spitzenleistungen in unserem Alltag - das heißt, in den Beziehungen zu unseren Kunden, unseren Aktionären, unseren Mitarbeitern und zur Gesellschaft. Wir, die Abteilung Vertriebsmanagement Kranken arbeiten an der Schnittstelle zwischen dem Produktgeber und Außendienst. Aktuell suchen wir Dich für unser Team zur Unterstützung. Wir bieten dir die Chance auf Erweiterung deines Netzwerkes, sowie Einblicke in für dich neue und breite Themengebiete der Allianz Beratungs-und Vertriebs-AG.

Aufgaben

- Betriebswirtschaftliche Analysen und Datenauswertungen

- Erstellung und Auswertung von Präsentationen, Schulungs- und Entscheidungsvorlagen

- Erstellen von Datengrundlagen für Reportings

- Qualitative und quantitative Analysen/Statistiken

- Unterstützung und Mitarbeit in Projekten

Das erwarten wir von Ihnen

- Abgeschlossenes Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften

- Berufs- oder Praktikaerfahrungen in einem Wirtschaftsunternehmen

- Ausgeprägte Fähigkeit zu strategischem, analytischem und konzeptionellen Denken

- Eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Verantwortungsbewusstsein

- Sehr sicherer Umgang mit dem MS-Office Paket (v.a. Excel und Powerpoint)

- Selbstständige Bearbeitung von Themen und ein gutes Organisations- und Koordinationsgeschick

- Innovatives Denken

- Kompetenz und Kommunikationsfreudigkeit

- Sehr selbstständiges und flexibles Arbeiten mit viel Eigeninitiative

- Teamfähigkeit

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: laufend

- Referenz Code: ABV-4846671-5

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

Allianz Mitarbeiter Service

München

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.