Für die Allianz Versicherungs-AG suchen wir ab sofort am Standort Frankfurt am Main einen Praktikanten (m/w) in der Einheit Con­trolling, Global Automotive Deutschland.

Es erwartet Sie internationales Business auf höchstem Niveau mit vielen interessanten Einblicken und Erfahrungen. Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht das Controlling und die Steuerung des dynamischen Ausbaus unserer Kooperationen im Versicherungsgeschäft mit weltweit führenden Automobilherstellern und Automobilhandelsgruppen.

Im Einzelnen beinhaltet das Aufgabengebiet:

- Mithilfe bei der Konzeption und Durchführung von operativer Mehrjahresplanung und unterjähriger Hochrechnung nach HGB und IFRS für den Bereich Global Automotive Deutschland mit Schwerpunkt Vertriebs-, Kosten- oder Schadenplanung, Vernetzung der Planung und Hochrechnung mit den fachlichen Schnittstellen innerhalb des Global Automotive Ressorts und innerhalb der Schnittstellen der Allianz

- Betriebswirtschaftliche ad hoc Analysen und laufendes Reporting sowie finanzwirtschaftliches Monitoring zentraler Kunden­beziehungen

- Unterstützung der Berichterstattung an den Vorstand und das Management

- Mithilfe bei der Weiterentwicklung von Controllinginhalten, -instrumenten und -prozessen

Ihre Qualifikation entspricht dem hohen Anspruch Ihrer Aufgaben:

Sie verfügen mindestens über ein abgeschlossenes Grundstudium oder Bachelorstudium in BWL, Wirtschaftswissenschaften, Statistik, Mathematik o. ä. im In- oder Ausland und haben bereits erste Praktika bzw. Unternehmenseinsätze absolviert, idealerweise im Finanzdienstleistungssektor.

Sie verfügen über sehr gute praktische Fertigkeiten im Umgang mit Excel (inkl. Pivottabellen, dynamische Verlinkungen, Bearbeitung großer Datenmengen) und PowerPoint. Für diese ebenso herausfordernde wie attraktive Aufgabe als umfassend eingebundenes Mitglied in unserem Team wünschen wir uns eine teamorientierte Persönlichkeit, die sich durch hohe Zahlenaffinität, schnelle Auffassungsgabe, sehr zuverlässige und selbständige Arbeitsweise und stellenweise hohe Belastbarkeit auszeichnet.

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: schnellstmöglich für 3 - 6 Monate

- Bewerbungszeitraum: 23.06. - 20.07.2017

- Referenz Code AZVE-4875780-2

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG

Unterföhring

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von

sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.