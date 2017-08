Breite Einblicke in die Produktentwicklung beim größten Sachversicherer Deutschlands! Wir, der Fachbereich Firmen Kraft, sind der Produktgeber für alle Produkte der Firmen Kraft Versicherung der Allianz Versicherungs-AG. Als kleine und innovative Einheit verantworten wir das gesamte Versicherungsergebnis für die Versicherungsprodukte und Vertriebskanäle der Firmen Kraft Versicherung.

Als Praktikant erwarten Sie vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben: Viel Abwechslung, spannende Themen, konzeptionelle Herausforderungen und jede Menge Spaß in einem dynamischen Team!

Aufgaben

Sie unterstützen den Stab Firmen/Sachversicherung innerhalb der Allianz Versicherungs-AG bei projekthaften Themen und abwechslungsreichen Aufgaben. Dabei lernen Sie die Vielfalt unserer Themen und unsere Organisation kennen. Sie sollten in jedem Fall auch dann einen kühlen Kopf bewahren können, wenn es im Projektteam hoch hergeht. In einem sehr dynamischen und eigenverantwortlichen Arbeitsumfeld sind Sie zu 100% in das Team integriert. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört je nach Tätigkeitsbereich unter anderem:

Mitarbeit bei der strategischen Analyse und Ausrichtung des Produktportfolios

Mitarbeit bei der Analyse der Geschäftsentwicklung und Festlegung von Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

Mitarbeit bei der Kreation & Steuerung von Produktneuerungen

Konzeption und Erstellung von Strategiepapieren und Entscheidungsvorlagen für den Fachbereich und Vorstand

Unterstützung der Projektteams bei der Planung, Steuerung und Abnahme fachlicher Projekte

Das erwarten wir von Ihnen

Studium mit Wirtschaftsbezug mit gutem Leistungsbild in der akademischen Ausbildung (Vordiplom, Bachelor ab dem 5. Semester oder Master)

Ein absolviertes Praktikum, bei dem Sie bereits Praxiserfahrung sammeln konnten

Ausgeprägte analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe

Hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten sowie sicheres und kompetentes Auftreten

Unternehmerisches Denken und Handeln

Routinierter Umgang mit den MS-Office Anwendungen, insbes. PowerPoint, Word und Excel

Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: schnellstmöglich, für eine Dauer von 4 bis 6 Monate

Bewerbungszeitraum: 30.08. bis 25.09.2017

Referenz Code: AZVE-5001902-2

Interesse? Bewerbung bitte online unter karriere.allianz.de.

Bewerberhotline für Fragen vorab unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG

Unterföhring

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.