Was erwartet dich?

- Du unterstützt unsere Produktentwicklung oder arbeitest bei der Umsetzung unserer internationalen Kundenprojekte mit

- Du übernimmst eigenständige Projekte, von der Anforderungsanalyse über den Design-Entwurf und die Implementierung bis hin zu Tests und Dokumentationen

- Mögliche Themen - Du implementierstz Use Cases in allen Anwendungsschichten (Client, Server, etc.)

- Du evaluierst Open Source Libraries und prototypische Umsetzungen von Use Cases

- Du wirst UI-Entwicklung(en) mit Web-Technologien oder Swing durchführen

- und vieles mehr

- Du erhältst eine themenspezifische Einarbeitung in unterschiedliche Technologien wie Java, JEE unter Tomcat, JBoss, IBM WebSphere und Oracle WebLogic, Spring, Hibernate, MyBatis, SQL mit den Datenbanken Oracle und Microsoft SQL Server, Webservices, JMS, Swing, Wicket, Angular, JQuery, CSS, Maven und Ant, JUnit, Mockito, Eclipse, sowie weiterer Open Source Libraries und wenden diese im Tagesgeschäft an

Was solltest du mitbringen?

- Du bist Student (w|m) der Informatik, der Wirtschaftsinformatik oder vergleichbarer Studiengänge

- Idealerweise hast du erste praktische Erfahrungen mit Java und Web-Entwicklung sowie im Umgang mit Datenbanken und SQL

- Du kannst dich schnell in neue Aufgabenstellungen einarbeiten

- Du hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, gleichzeitig hast du Freude an der Umsetzung anspruchsvoller Lösungen im Team

- Du kannst sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache kommunizieren

Was bieten wir dir?

- Flache Hierarchien und das hohe Tempo eines innovativen Softwareunternehmens

- Eigene Projekte mit viel Freiraum für individuelle Ideen

- Individuelle Förderung der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

- Attraktive Rahmenbedingungen (überdurchschnittliche Vergütung, moderner Arbeitsplatz, Teamevents, kostenlose Getränke, u.v.m.)

- Flexible Arbeitszeiten, tolles Betriebsklima und ein motiviertes Team

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/praktikant-softwareentwicklung-w-m-am-schoenen-bodensee-und-bezahlt-bachelor