Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Wir haben das Ziel, weiterhin führender Spezialversender für Bike- und Outdoor-Produkte in Europa zu sein – dafür brauchen wir dich! Fundiertes Know-how in den Kernbereichen Web-Entwicklung, Performance Marketing und Sortimentsgestaltung haben in den letzten Jahren die Weichen gestellt für eine der erfolgreichsten und profitabelsten Wachstumsgeschichten des eCommerce. Die Ergebnisse bis heute: mehr als 1 Mio. Seitenaufrufe pro Tag, über 30 Onlineshops (u.a. fahrrad.de, addnature.com und Probikeshop.com) in Europa, preisgekrönte Owned Brands und zahlreiche Auszeichnungen in allen Disziplinen.

Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte sein? Dann bewirb dich bei uns, mehr als 550 motivierte Kollegen und Kolleginnen in Stuttgart, Berlin, Lyon und Stockholm freuen sich auf dich!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Unterstützung bei der Qualitätssicherung von spannenden und vielschichtigen IT Projekten im E-Commerce. Die internetstores GmbH ist auf dem Weg zum führenden Bike und Outdoor Händler in Europa. Unterstützte unsere Fachbereiche dabei, dieses Ziel mit interessanten Projekten zu realisieren. Bei uns kommt alles aus einer Hand. Arbeite und lerne in flachen Hierarchien in einem top modernen Büro im Herzen von Stuttgart. Auf diesen Job kannst du dich als Praktikant (in Vollzeit für mindestens 3 Monate) oder als Werkstudent (15-20h/Woche für mind. 5 Monate) bewerben. Wir freuen uns auf dich!

Deine Aufgaben:

• Du unterstützt das Projektmanagement bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von IT Tests

• Für unsere Projektabnahmen erstellst du individuelle Zeit- und Ablaufpläne, sowohl für Web- als auch Mobile-Anwendungen, und sorgst für deren Einhaltung

• Die Testzyklen steuerst und überwachst du operativ in Zusammenarbeit mit unserem Projektmanagement

• Die dokumentierten Fehlerberichte organisierst und sichtest du in unserem Ticketsystem

• Für einen reibungslosen Ablauf bereitest du Meetings vor, leitest diese und dokumentierst das Ergebnis

Deine Kenntnisse:

• Du studierst im Bereich der Wirtschafts- oder Medienwissenschaften oder in einem vergleichbaren Studiengang

• Idealerweise hast du erste Erfahrungen im Projektmanagement oder der Qualitätssicherung

• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise sind dir wichtig

• IT-Affinität und technisches Interesse machen dir den Einstieg leichter

• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift helfen dir in unseren internationalen Teams

In unserer offenen Kultur mit flachen Hierarchien bist du up-to-date mit den neuesten Entwicklungen im eCommerce und arbeitest mit schneller Hardware und aktuellen Technologien. Du arbeitest eigenverantwortlich in einem großartigen Team mit den besten Experten des Online-Handels, die mit Leidenschaft die neuesten Trends entdecken und den Wandel für unsere Kunden vorantreiben. Unser starkes Wachstum bei hoher Profitabilität eröffnet dir eine große Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und Übernahme von Verantwortung.

Über uns:

Die internetstores Holding GmbH ist Europas führendes Bike und Outdoor eCommerce Unternehmen. In 14 europäischen Ländern betreibt die Gruppe zahlreiche Onlineshops: fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, Probikeshop, CAMPZ und Addnature. Die Shops richten sich dank einer umfassenden Auswahl sowohl an Enthusiasten als auch an Einsteiger: Unter mehr als 750 Marken und 70.000 Artikeln finden Kunden garantiert die passenden Produkte. internetstores ist eines der wenigen profitabel wachsenden eCommerce Unternehmen. Mehr über internetstores erfährst du unter www.internetstores.com.

Was wir bieten:

• Ein erfolgreiches, wachsendes Unternehmen

• eCommerce-Spirit

• Tolle Entwicklungsmöglichkeiten

• Spannende Aufgaben am Puls der Zeit

• Ein wahrhaft internationales Team

• Umfassende Corporate Benefits, Team-Events, täglich frisches Obst etc.

• Mitarbeiter-Rabatte und Bike-Leasing