Praktikant/Werkstudent (m/w) für „Connected Home und Smart Home“ im Ressort Sach-Privat

Produktentwicklung 2.0 beim größten Sachversicherer Deutschlands! Wie wird der Smart-Home-Markt unseren Alltag zu Hause verändern? Und welche Anforderungen und Möglichkeiten ergeben sich daraus für Kunden und Versicherer?

Unterstützen Sie uns als Praktikant bzw. Werkstudent dabei, innovative und zukunftsfähige Lösungen rund um das Thema Home zu entwickeln und gestalten Sie den Versicherungsmarkt von Morgen mit. Es erwarten Sie vielfältige konzeptionelle, analytische und kreative Aufgaben, abwechslungsreiche Themen und ein dynamisches Team.

Aufgaben

Mitarbeit bei verschiedenen Projekten zur Entwicklung von Produkten rund um das Thema „Connected Home“ bzw. „Smart Home“. Darüber hinaus werden unsere wichtigsten Sach-Produkte kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, z.B. Haftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Neben den Produktinhalten und dem Leistungsumfang spielen dabei auch die Konzeption innovativer Verkaufsaktionen, das Portfoliomanagement, sowie Adhoc-Aufgaben im Rahmen des Tagesgeschäft, wie z.B. Erstellung von Präsentationen für verschiedene Entscheidungsgremien und Produktvorstellungen im Unternehmen eine wichtige Rolle. Sie sind als Mitglied unseres Teams eingebunden in die Koordination und Abstimmung mit unseren wichtigsten Schnittstellen in Marktmanagement, Vertrieb, Schaden, Betrieb, IT, Personal und Recht.

Das erwarten wir von Ihnen

- Hohe Motivation, sich in neue Themenfelder und verschiedene Kundenperspektiven hineinzudenken

- Sehr gutes Leistungsbild in der akademischen Ausbildung

- Sehr gute Kenntnisse in gängigen MS-Office Programmen (Excel, Word, PowerPoint)

- Gute redaktionelle Fähigkeiten

- Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz

- Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

Neben einem dynamischen und eigenverantwortlichen Arbeitsumfeld versteht sich eine volle Integration in das Fachbereichs-Team sowie ein umfassender Einblick in die Abläufe des Tagesgeschäfts einer Versicherung von selbst!

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: jederzeit

- Besetzungsdauer: mindestens 6 Monate

- Bewerbungszeitraum: 20.06. - 17.07.2017

- Referenz Code AZVE-4792494-4

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG

Unterföhring

