Beschreibung Succession Associates + Aufgaben:

Bei allem, was wir tun, setzen wir auf Persönlichkeiten wie Sie. Machen Sie Ihren nächsten Schritt in Richtung Zukunft und tauchen Sie mit uns ein in die herausfordernde Finanzwelt! Wir sind ein Finanzunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse und Identifikation spannender Industrien und Unternehmen. Hierbei entscheiden wir zusammen mit erfahrenen Investoren und Unternehmern über interessante Investitionsmöglichkeiten. Unsere Arbeit als professionelles Team ermöglicht es uns, Entscheidungen schnell und ohne Umwege zu treffen. Dadurch verfügt jedes Teammitglied bereits ab dem ersten Tag über ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Einblick in zahlreiche Anwendungsfelder.

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

- Eigenständige Durchführung von Markt- und Industrieanalysen

- Unterstützung bei der Identifikation und Analyse von Zielunternehmen

- Aufbau einer Deal Pipeline

- Unterstützung bei der Durchführung von Due Diligences

Damit überzeugen Sie uns:

- Sie sind Student/in der Betriebswirtschaftslehre oder eines vergleichbaren Studiengangs

- Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

- Sie verfügen über gute bzw. sehr gute Noten im Studium

- Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe

Das bieten wir Ihnen:

Nutzen Sie die Chance, Ihr theoretisches Wissen aus der Universität in der Praxis anzuwenden. Hierzu bieten wir Ihnen ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem hochmotivierten Team. Gewinnen Sie Einblicke in spannende Industrien und Geschäftsbereiche und profitieren Sie von überdurchschnittlich großen Lernpotentialen in einer leistungsorientierten Umgebung. Entwickeln Sie sich durch unsere zahlreichen Coachings und Feedbackgespräche sowohl persönlich als auch fachlich in den Bereichen Finance, Accounting und Strategy weiter.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte schicken Sie hierzu Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@succession-associates.de.

Ihr Einstieg erfolgt flexibel nach Vereinbarung für einen Zeitraum von 3 – 9 Monaten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter jobs@succession-associates.de und +49 152 534 95 006 zur Verfügung.