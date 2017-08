Wir sind einer der marktführenden Systemanbieter für Dach- und Fassadenbegrünungen und suchen kreative, innovative und kommunikationsstarke Persönlichkeiten für die Entwicklung und Beratung neuer Produkte und Dienstleistungen, um weiter im Markt wachsen zu können

Wir suchen

- Interessierte und engagierte Studenten z.B. während oder zwischen dem Bachelor- und Masterstudium, die das Themenfeld Gebäudebegrünung näher kennenlernen wollen.

- Je nach Studienrichtung Schwerpunkt im Unternehmensbereich „Anwendungstechnik“ oder „Marketing“.

Was solltest du mitbringen?

- Student im Bachelor- oder Masterstudiengang oder glw. z.B. Landschaftsarchitektur, Architektur, Bauingenieur, Mediengestalter, Marketing

- Spaß im Team zu arbeiten

- Kontaktfreude

- Service-Orientierung, Kreativität, technisches Verständnis

- Versiert im Umgang mit dem Office-Paket und dem Internet

Was bieten wir dir?

- Ein Praktikum in einer Firma und einem Team, die zu den Besten zählen in dem was sie tun.

- Eine fundierte Einarbeitung, die Dich zum wichtigen Teil von uns macht.

- Ein Team, das sich sehr mit dem was es tut identifiziert und stolz drauf ist, was es macht.

- Ein Umfeld, in dem Ideen gefördert und auch gefordert werden.

- Sicher keine Langeweile und wenig Routine.

- Entfaltungsmöglichkeiten

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-bei-spannendem-unternehmen-fuer-dach-fassadenbegruenung