DEINE CHALLENGE

- Unterstützung aller allgemeinen Büroabläufe und der Administration

- Mithilfe bei der Reiseplanung der Mitarbeiter

- Vertretende Assistenz der Geschäftsführer

- Unterstützung bei der Umgestaltung des Office’s

- Ansprechpartner für Gäste und Besucher

- Einkauf von Bürobedarf und Verpflegung

- Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Zentrale

DEIN POTENZIAL

- Sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sorgfalt

- Eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten

- Offenes Wesen und selbstbewusstes Auftreten

- Sicherer Umgang mit MS Office

- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse von Vorteil

- Zahlenverständnis und handwerkliches Geschick von Vorteil

- Führerschein Klasse B nicht zwingend nötig, aber von Vorteil

- Mindestens 6 Monate Zeit

WAY TO WORK

crossfunktionale Teamstruktur | übernimm Verantwortung | strukturiertes Chaos | Umsetzen von eigenen Ideen durch kurze Entscheidungswege | Höchstleistung durch selbstorganisiertes Arbeiten | flexible Arbeitszeiten | individuelle Einarbeitung | trial and error | Arbeiten mit Agilen Methoden | uns immer wieder neu erfinden | Kommunikation auf Augenhöhe | Gründer geführt | think big | großes Vertrauen in das Können deiner Kollegen | gelebte Wertschätzung | real Peer-Review | High Energy | coole Companyevents | mitreißender Teamspirit | U are first | Entwicklung - maßgeschneidert - Ob Pflichtpraktikum oder freiwillig - Wenn diese Stelle dein Interesse weckt, bewirb dich gerne bei uns! Wir freuen uns darauf.

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-office-management-in-konstanz