Was erwartet dich?

Weißt Du wie Headhunter arbeiten? Nicht, dann lernst Du es im Praktikum.

Und besser noch: Wir optimieren zusammen die Arbeitsweise.

Du kümmerst Dich um den Kontakt zu Kunden, Auftraggebern und dem Personal, dass vermittelt wird.

Was solltest du mitbringen?

Leidenschaftliches Engagement ist ein Muss.

Du organisierst Dich selbständig und kommunizierst Knackpunkte offen und schnell, damit wir zusammen Lösungen finden können. Besser schnell Fehler machen, als lange gar nichts.

Du bist ein Verkaufstalent und kannst Experten und Einkäufer, sowie Abteilungsleiter und Geschäftsführer überzeugen. Mit anderen Worten: Du kannst Dich gut ausdrücken und Dich schnell in die Wünsche Deines Gegenübers hineinversetzen.

Du bist bereit Dich für das Projekt überdurchschnittlich einzubringen. 9-5 ist für Dich ein no-go.

Kommunikation mit mir wird in erster Linie Online/per Telefon erfolgen. Gelegentliche Treffen werden morgens oder abends sein.

Was bieten wir dir?

Eine spannende Zeit, flexible Arbeitsbedingungen, viel viel Neues lernen.

Du kannst Dir sicher sein, dass Du unglaublich viel mitnehmen wirst, was Dir kein Konzern dieser Welt bieten kann.

Motivation

Weil ich glaube, dass es für Dich auch wichtig ist, dass Du weißt, auf wen Du Dich einlässt:

Ich arbeite seit 2003 in der Medizintechnik-Branche. Die meiste Zeit habe ich in Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen gearbeitet. Mich hat schon immer gestört, dass Arbeitsabläufe bei der Einbindung von externen Mitarbeitern extrem zäh und 'old school' waren. Deshalb möchte ich eine digitale Lösung dafür schaffen und glaube daran, dass sich in der Branche (und auch verwandten Branchen) ein riesiges Potenzial verbirgt.

Startup-Erfahrung habe ich auch schon gesammelt und bin gerade kurz davor mein erstes Startup zu begraben. Der größte Fehler dabei war, dass ich mich in eine Branche gewagt habe, die ich nicht verstanden habe. Das will ich jetzt besser machen.

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-sales-kundenakquise-fuer-freelancer-marktplatz-medical-devices