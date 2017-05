Als Arzt und Gründungsrektor der Universität Ulm war Professor Ludwig Heilmeyer sehr anerkannt. Doch im Vorfeld des Jubiläumsjahres der Universität ist die politische Gesinnung Heilmeyers stärker ins öffentliche Interesse gerückt.

In einem Ende 2016 erschienenen Bericht haben zuletzt Freiburger Historiker seine nationalsozialistische Prägung beschrieben: Heilmeyer engagierte sich unter anderem im Freikorps Epp, im Stahlhelm und er wurde Anführer des Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbundes an der Universität Jena. Im Nachgang der Nürnberger Ärzte-Prozesse spielte er eine fragwürdige Rolle. Auch distanzierte sich Heilmeyer keineswegs deutlich vom Nationalsozialismus.



Der Universität Ulm ist es ein wichtiges Anliegen, die Vergangenheit ihres Gründungsrektors wissenschaftlich aufzuarbeiten. Die Federführung hat Professor Florian Steger, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Seine Forschungsergebnisse präsentiert der Medizinhistoriker bei einer öffentlichen Veranstaltung am 20. Juni (Hörsaal 4/5). Anschließend findet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Universität, des Universitätsrats und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) statt.





Podium (alphabetisch):

Prof. Dr. Florian Steger, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm

Ulrich Steinbach, Ministerialdirektor und Amtschef, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Prof. Dr. Michael Weber, Präsident der Universität Ulm

Prof. Dr. Thomas Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät, Universität Ulm

Dr. Ingrid Wünning Tschol, Mitglied des Universitätsrats / Direktorin Strategische Entwicklung der Robert Bosch Stiftung



Moderator:

Markus Brock



Termin im Überblick



Vortrag und Podiumsdiskussion zur nationalsozialistischen

Vergangenheit Prof. Ludwig Heilmeyers

Dienstag, 20. Juni

18:00 Uhr

Hörsaal 4/5



Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind willkommen!

