univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab Juli, 1-2 Jahre

Arbeitsort: Böblingen

Projekt-ID: 20171591 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Partner ist ein Global Player aus der Automobilindustrie. Zur Unterstützung für das zentrale Controlling (strategisches Controlling & Bewertung von Fahrzeugen) im Rahmen eines unternehmensweiten Projekts suchen wir einen Key-Account-Projektcontroller (m/w), der bereits erste theoretische sowie praktische Einblicke in das Controlling sammeln konnte sowie sich gerne ins Projekt mit eigenen Ideen einbringt.

Was Sie erwartet:

• Eigenverantwortlicher Aufbau und Weiterentwicklung der Controlling-Gesamtlandschaft bzw. Aufbau eines neuen Controllingfokus zum Nachhalten des Projektes

• Begleitung des Zielbildungsprozesses

• Erstellung und Pflege eines Maßnahmen-Trackings

• Eigenverantwortliche methodische und inhaltliche Konzeption, Einführung und Support eines neuen einheitlichen Tracking-Systems

• Vorbereitung und Koordination von Projektentscheidungen sowie Umsetzungsplanungen innerhalb des Budgetrahmens

• Erstellung und Abstimmung von Fachkonzepten zur Weiterentwicklung der Berichtlayouts

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Controlling/Finance oder vergleichbar

• Erste Erfahrung im Bereich Controlling

• Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel und PowerPoint)

• Überdurchschnittliches Engagement

• Saubere und strukturierte Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:

• Täglich neue Herausforderungen im Rahmen unserer Projekte

• Eine kollegiale Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld

• Kurze Wege von der Idee bis zur Umsetzung

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20171591 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Nadine Hollmann

0711 / 722 07 48 27

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com