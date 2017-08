Unser Unternehmen ist der international führende Anbieter im Bereich der industriellen Datenkommunikationslösungen und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in 12 Ländern weltweit. Unsere Produkte gehören weltweit in der Medizintechnik, Sondermaschinenbau, Energieerzeugung, Transportwesen und anderen Bereichen zu den beliebtesten Produkten auf welche sich unsere Kunden gerne verlassen. Daneben arbeiten wir mit unseren 80 Mitarbeitern an neuen Technologien im Bereich Industrial IoT und kundenspezifischen Lösungen.

Was erwartet dich?

- Konzeption, Planung und Überwachung von Entwicklungs-Projekten, sowohl von Produktentwicklungen als auch kundenspezifischen Lösungen

- Fachliche Leitung und Koordination des Projektteams

- Projektverantwortung und Einhaltung der Projektvorgaben hinsichtlich Ressourcen, Terminplanung, Budget sowie Qualitätsangaben inklusive Berichterstattung zum Projektfortschritt

- Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Produktmanagement sowie Global Supply

- Dokumentation der Konzeptionsplanung sowie Erstellung von Pflichtenheften

- Verantwortung für Änderungs- und Fehlermanagement innerhalb eines Projekts

- Ansprechpartner für unsere Projekt-Kunden hinsichtlich aller technischen Fragestellungen

Was solltest du mitbringen?

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Elektrotechnik oder ähnlich

- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Elektronik- oder Softwareentwicklung (Embedded)

- Erste Erfahrungen im Bereich der Projektleitung sind von Vorteil

- Idealerweise Kenntnisse im Bereich der industriellen Datenkommunikation (Feldbusse, Industrial Ethernet)

- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- Eigeninitiative sowie strukturierte, zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise

- Durchsetzungsvermögen und Überblick

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

- Eine Zertifizierung (z.B. nach IPMA) rundet dein Profil im Idealfall ab

Was bieten wir dir?

- Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld mit individuellem Gestaltungsspielraum

- Eine attraktiven Vergütung mit umfangreichen Sozialleistungen und vielem mehr

- Internationale Firmenkultur

- Arbeiten in einer offenen Atmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen

- Kommunikation auf Augenhöhe und Teamgeist arbeiten wir gemeinsam am Erfolg von HMS

Wenn diese Stelle dein Interesse weckt, bewirb dich gerne bei uns! Wir freuen uns darauf.

