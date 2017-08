univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, 12 Monate, mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172373 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für einen auf neue Technologien spezialisierten konzerneigenen Dienstleister eines großen Energie- und Technologiekonzerns suchen wir aktuell einen Projektleiter (m/w) für die Abteilung Brandmeldetechnik. Neben einem spannenden und innovativen Umfeld erwartet Sie eine langfristige Perspektive mit Aufstiegschancen und guten Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie erwartet:

Leitung von Projekten im Bereich Brandmeldetechnik

Einbindung aktueller Normen und Vorschriften

Zusammenarbeit mit den Bereichen Gebäudeautomation, Gebäudesicherheit sowie Kommunikations- und IT-Technik

Dokumentation

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder vergleichbar

Kenntnisse im Bereich Brandmeldesysteme

Kenntnisse der aktuellen Normen und Vorschriften im Bereich Brandmeldetechnik

Erste Erfahrung in der Projektleitung

Was wir Ihnen bieten:

Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

Eine kollegiale Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld

Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Kraft und Initiative einzubringen

Eine attraktive Vergütung und ein angenehmes Arbeitsklima

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172373 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com