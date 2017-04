In der globalisierten und sich ständig verändernden Geschäftswelt von heute müssen

sich Unternehmen kontinuierlich verbessern, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

In diesem Kontext ist die Überwachung bzw. Auswertung verschiedenster Kennzahlen

von großer Bedeutung, um die Unternehmensleistung bewerten zu können. Jedoch

zeigen solche Zahlen nicht, welche Gründe die aktuelle Geschäftsperformance hat, wo

nachgebessert werden muss oder welche Personen die Verantwortung tragen. Nicht

zuletzt durch die Einführung innovativer Technologien stellt das Geschäftsprozessmanagement

ein unverzichtbares Instrument zu einer Optimierung und Steuerung der

Unternehmensabläufe dar. Für eine aussagekräftige Analyse seiner Geschäftsprozesse

sollte ein Unternehmen seine Prozesslandschaft strukturieren und modellieren. Eine

solche Prozessstruktur wird Prozessarchitektur genannt. Da es aufgrund der hohen

Komplexität nicht angemessen ist, immer alle Prozesse in allen Details darzustellen,

gibt es innerhalb einer Prozessarchitektur verschiedene Detailebenen, etwa auf oberster

Ebene die Prozesslandkarte, welche nur die wichtigsten Geschäftsprozesse einer

Organisation visualisiert.

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über Anforderungen an Prozessarchitekturen

sowie den aktuellen Stand der entsprechenden Literatur. Zudem wird durch die Analyse

von Fallbeispielen und die Erstellung einer Architektur für eine Frauenklinik ein Praxisbezug

hergestellt. Dazu wird zunächst eine Literaturrecherche zur Ermittlung des aktuellen

Stands der Forschung durchgeführt. Hierbei wird eine Einordnung von Prozessarchitekturen

in die Thematik des Geschäftsprozessmanagements vorgenommen. Es folgt die

Vorstellung der wichtigsten Notationen und deren Besonderheiten. Kern der Literaturrecherche

stellen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Prozessarchitektur sowie

die Ermittlung der Konzepte zur Erstellung von Prozessarchitekturen dar. Auf Basis der

gewonnenen Erkenntnisse werden drei Beispielarchitekturen analysiert. Abschließend

werden die Ergebnisse dieser Arbeit durch die Erstellung einer Prozessarchitektur für

eine Frauenklinik veranschaulicht.