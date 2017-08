univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab September oder Oktober 2017, 1-2 Jahre mit Übernahmeoption

Arbeitsort: Stuttgart

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser langjähriger Partner ist ein Automobilkonzern mit Hauptsitz in Stuttgart. Für den Bereich Moduleinkauf und das Lieferantenqualitäts-Management von Komponenten im Interieur sowie das Baureihenmanagement suchen wir einen Qualitätsingenieur (m/w). Sie erwartet eine Position mit Verantwortung in einem globalen und dynamischen Markt, mit hohem Gestaltungsspielraum sowie eine Arbeitsumgebung, in der Offenheit, Partnerschaft und Engagement gefördert werden.

Was Sie erwartet:

• Begleiten der Umfänge im Bereich Airbags und Sicherheitsgurte sowie Lenkrad von der ersten konzeptionellen Idee über die Entwicklungsphase bis zur Bemusterung und Freigabe des Bauteils

• Werksübergreifende Serienbetreuung bis zum Auslauf der Baureihe

• Beurteilen bei der Auftragsvergabe von potenziellen Lieferanten hinsichtlich ihrer Qualitäts- und Produktionskompetenz

• Überwachen der internen Qualitätsanforderungen

• Aufbau und Inbetriebnahme der Fertigungslinie bis zur Freigabe

• Abstimmung mit Lieferanten und Kunden

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes technisches Studium der Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau oder vergleichbar

• Erste Erfahrung im Qualitätsmanagement

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Durchsetzungsvermögen sowie konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten

• Interesse an anderen Kulturkreisen und Reisebereitschaft

Was wir Ihnen bieten:

• Täglich neue Herausforderungen im Rahmen unserer Projekte

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

• Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172312 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Elena Schieker

0711 / 722 07 48 16

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com