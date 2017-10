Für viele Studierende ist Sport ein gesunder Ausgleich zum Studium. In Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Ulm hat daher der Hochschulsport der Universität Ulm ein weiteres Fitnessstudio eingerichtet. Und was liegt da näher, als das UNIfit2 in einem der Studierendenheime unterzubringen; genauer gesagt in der Manfred-Börner-Straße 5. Mitte Oktober wurde das nagelneue Studio mit einem freien Schnuppertraining für Interessierte eröffnet. Doch anders als im Fitness-Bereich an der Uni Süd, dürfen im neuen Fitness-Studio nur Studierende trainieren.

Um Studium und Training terminlich besser vereinbaren zu können, liegen die Öffnungszeiten in den Abendstunden (täglich von 17 bis 21 Uhr). Ausgestattet ist das neue Fitness-Studio mit den gleichen Geräten, sodass das Training in beiden Bereichen gut kombiniert werden kann. Für die Kondition stehen Laufband, Fahrradergometer und Cross-Trainer bereit. Ein multifunktionaler Zugturm bietet zahlreiche Trainingsmöglichkeiten für Koordinations- und Kraftübungen. Daneben gibt es einen eigenen Bereich zum Freihanteltraining. Nach einer ausführlichen Einweisung an den Geräten - die Studierenden müssen sich hierfür beim Hochschulsport anmelden - kann nach einem persönlichen Trainingsplan ganz individuell trainiert werden. Für die Betreuung im UNifit2 konnten Fitnesstutoren gewonnen werden, die vor Ort sind und während der Öffnungszeiten den Trainierenden gemeinsam mit den Fitnesstrainern bei Fragen zum Training mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit viele internationale Studierende das neue Sportangebot nutzen können, ist dafür gesorgt, dass im UNIfit2 immer jemand da ist, der fließend Englisch spricht. Die Kosten für den Betrieb und das Personal tragen Hochschulsport und Studierendenwerk übrigens gemeinsam.

Sport und Bewegung sind ein wichtiger Ausgleich für Studium und Arbeit

"Der Hochschulsport möchte die Studierenden dauerhaft zu Sport und Bewegung motivieren. Durch die Kooperation mit dem Studierendenwerk ist es uns gelungen, für die Studierenden eine weitere zentrale Trainingsmöglichkeit auf dem Eselsberg zu schaffen", freut sich Leiterin des Hochschulsportes, Dr. Nanette Erkelenz, die an der Universität auch das Betriebliche Gesundheitsmanagement führt. Für die Studierenden, aber auch für alle anderen Uni-Angehörigen sind Sport und Bewegung ein wichtiger Ausgleich zu Studium und Arbeit. "Die Nachfrage nach unseren Angebot ist enorm und wächst stetig, doch leider werden auch die Wartelisten immer länger", stellt Erkelenz fest. So hofft man in Zukunft auf weitere Räume und Möglichkeiten, die zur Förderung der Gesundheit von Studierenden und Uni-Mitarbeitern genutzt werden können.

Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten oder allgemein zu UNIfit 1 und 2 finden Sie hier!

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann

Fotos: Silke Schröder / Studierendenwerk Ulm