An der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist zum 9. Februar 2018 die Stelle

der Rektorin/ des Rektors zu besetzen.

Die Pädagogische Hochschule Weingarten ist eine bildungswissenschaftliche Hochschule mit universitären Rechten; an ihr sind 3500 Studierende eingeschrieben. Die berufsbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern als auch die Qualifikation von Studierenden für bildungs- und beratungsbezogene Berufsfelder sind die Kernkompetenzen der Pädagogischen Hochschule.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Leitungserfahrung, die sich durch ein hohes Maß an Führungs- und Strategiekompetenz, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick auszeichnet und dazu beiträgt, die Pädagogische Hochschule Weingarten im Zusammenwirken mit dem Rektoratskollegium und den Selbstverwaltungsgremien voranzubringen und im nationalen und internationalen Wettbewerb weiter zu entwickeln. Erwartet werden zudem Sensibilität in genderspezifischen Belangen sowie die Kompetenz und Bereitschaft, das Amt insgesamt im Sinne der von der Hochschule verfolgten Gleichstellungsziele auszuüben.

Die Rektorin/der Rektor wird für eine Amtszeit von 6 - 8 Jahren von Senat und Hochschulrat gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Aufgaben und Rechtsstellung der Rektorin/des Rektors ergeben sich aus § 17 des Landeshochschulgesetzes. Die Besoldung erfolgt nach dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (W 3) mit Leistungsbezügen.

Zur Rektorin/zum Rektor kann bestellt werden, wer der Hochschule hauptberuflich als Professor / Professorin angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit − insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege − für die Aufgaben des Amtes besonders geeignet ist.

Die Pädagogische Hochschule Weingarten strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungspositionen an und bittet entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein Nachweis ist beizufügen.

Der Amtsinhaber stellt sich zur Wiederwahl.

Bewerbungsunterlagen werden bis zum 05.07.2017 an den Vorsitzenden des Hochschulrats, Prof. Dr. Hermann Reichold persönlich, c/o PH Weingarten, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten, vorzugsweise als ein pdf-Dokument an hochschulrat@ph-weingarten.de erbeten.