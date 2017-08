univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, 6 Monate

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172348 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Kunde, ein namhaftes Unternehmen im Bereich Flottenmanagement, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w) zur Unterstützung im Versicherungsumfeld am Standort Vaihingen. Sie haben ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und möchten Einblicke in ein interessantes Unternehmen gewinnen? Dann sind Sie hier richtig und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Was Sie erwartet:

• Prüfung von Schadenlisten und Reserven

• Erstellung von Ausschreibungen und Aufsetzen von Angeboten

• Kommunikation mit Versicherern

• Vorbereitung von Unterlagen für Gesprächsrunden

• Unterstützung des Teams im Alltagsgeschäft

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder vergleichbare Ausbildung

• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Excel und MS PowerPoint

• Organisatorisches Talent und sicheres Auftreten

• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

• Gute Deutschkenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

• Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

• Eine kollegiale Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld

• Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Kraft und Initiative einzubringen

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172348 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Nadine Hollmann

0711 / 722 07 48 27

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com