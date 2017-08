Bist Du bereit für eine neue Herausforderung? Wir suchen eine/n hochmotivierte/n, erfolgsgetriebene/n, Praktikantin/en für den Bereich Sales, der Spaß am Verkauf von innovativen Software-Produkten hat. Bei uns be- kommst Du die Chance, Dich und Deine Ideen in einem jungen und dynamischen Umfeld von Tag 1 an zu verwirklichen.

Deine Aufgaben

¬ Zusammen mit Kollegen begleitest Du den gesamten Vertriebsprozess und stehst in engem Kontakt mit (potentiellen) Kunden

¬ Eigenständige Durchführung von diversen Research-Aufgaben, sowie die Analyse potenzieller Ge- schäftsfelder

¬ Vorbereitung der Web-Seminare mit potenziellen Kunden

¬ Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen und Angeboten

¬ Pflege und Betreuung der Unternehmenskontakte mit Hilfe unseres CRM-Systems

¬ Unterstützung bei allen organisatorischen Aufgaben im Rahmen des Tagesgeschäfts

Dein Profil

¬ Du befindest Dich in einem Studium (Schwerpunkt BWL / Wirtschaftsinformatik)

¬ Du hast eine Affinität für Softwareprodukte

¬ Du bist begeisterungsfähig, hast Interesse an Start-Ups und übernimmst gerne Verantwortung

¬ Du bist lösungsorientiert, fokussiert und hast dabei starke kommunikative Fähigkeiten

Dann brauchen wir genau Dich! Ruf uns noch heute an oder schick uns eine Mail und bewirb Dich bei uns!

Mit unserer führenden SaaS Lösung für digitale Mitarbeiterempfehlungen revolutionieren wir die Art und Weise, mit der Unternehmen offene Stellen besetzen. Wir nutzen die Kraft sozialer Netzwerke, um Organisationen wie ProSiebenSat.1, die Otto Group, Henkel, Universal Music und die Schweizerische Post in unserer vernetzten Welt mit den Talenten zusammen zu bringen, die wirklich zu ihnen passen.