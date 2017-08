Dein Schritt in die Welt der Cloud-Technologien!

Du bist smart, analytisch und denkst lösungsorientiert? Du bist Teamplayer aber arbeitest auch gerne eigenverantwortlich? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir suchen dich als Problemlöser und Pragmatiker. Entwickle mit uns eine umfassende Lösung (Web & Mobile) die Handwerkern die alltäglichen, lästigen Verwaltungsaufgaben abnimmt.

Was bieten wir Dir?

Alles was Dein Entwicklerherz begehrt und viel Raum für deine Gestaltungswünsche. Die Arbeit in einem internationalen Team das die nächste Generation der Digitalisierung für kleine und mittelständische Handwerker umsetzt. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, freie Werkzeugwahl und Du kannst große Teile deiner Arbeit auch gerne remote erledigen. Durch schlanke Prozesse und schnelle Auslieferungszyklen, erlebst du den Einfluss deiner Ergebnisse auf unsere Kunden hautnah.

Was erwarten wir von Dir?

Erfahrung im Software und Web Development. Scrum ist Dir kein Fremdwort, sodass Du Dich in unseren Jira gestützten Workflow sofort integrieren kannst. Der Umgang mit GitHub stellt für dich kein Problem dar. Du hast Freude am Austausch mit allen beteiligten Entwicklern, Designern und unserem CTO. Außerdem hast du Spaß an regelmäßigen Team-Events.

Wenn diese Stelle Dein Interesse weckt, bewirb Dich gerne bei uns! Wir freuen uns darauf.

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/softwareentwickler-backend-frontend-in-stuttgart