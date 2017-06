univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Berufseinsteiger, Berufserfahrener, Vollzeit (40 h/Woche)

Beginn und Dauer: Mitte Juli, 6 Monate, mit Option der Verlängerung

Arbeitsort: Stuttgart oder Ulm

Projekt-ID: 20171619 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen Anbieter innovativer IT-Gesamtlösungen innerhalb eines weltweit agierenden Automobilkonzerns, suchen wir einen Softwareentwickler (m/w) mit Backend-Schwerpunkt. Ein Start ist ab Mitte Juli sowohl am Standort Stuttgart als auch am Standort Ulm möglich. Sie haben bereits Erfahrung in der Softwareentwicklung gesammelt und haben Freude daran, neue Technologien und Wege auszuprobieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Was Sie erwartet:

Entwicklung hochwertiger, innovativer IT-Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge

Mitarbeit in einem agilen Projektteam mit eigenen Teilaufgaben

Begleitung der Tests der entwickelten Anwendungen

Kontinuierliche Verbesserung der Anwendungen auf Grundlage von Anwenderfeedback

Einbringung neuer Ideen

Einsatz und Bewertung neuer Technologien für den Erfolg des Projektes

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbar

Erfahrung in der Softwareentwicklung

Idealerweise Erfahrung im Bereich agile Methoden (Scrum oder Kanban)

Erfahrung in den Programmiersprachen Java EE, JavaScript, C#, HTML, CSS von Vorteil

Kenntnisse in MS Active Directory, OpenStack, Docker, Apache Tomcat und JIRA wünschenswert

Gute Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, in einem tollen Team etwas zu bewegen

Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

