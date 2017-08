univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, 12 Monate, mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Esslingen

Projekt-ID: 20172380 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Kunde zählt weltweit zu den führenden Systementwicklern für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen und Bus-Klimasystemen. Für den Bereich Engineering-Applications suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Softwareentwickler (m/w). Neben einem spannenden und innovativen Umfeld erwartet Sie eine langfristige Perspektive mit Aufstiegschancen und guten Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie erwartet:

Implementierung von Systemerweiterungen des PLM-Systems CIM Database nach Spezifikation

Konzeption und Design anwendungsspezifischer Softwaresysteme

Entwicklung, Anpassung und Optimierung von PLM-Modulen

Test und Dokumentation der Lösungen

Betrieb und Support der Softwaresysteme sowie Fehleranalyse und –behebung

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbar

Idealerweise erste Berufserfahrung im PLM-/PDM-Bereich sowie Kenntnisse in CIM Database

Gute Kenntnisse in Python oder einer vergleichbaren Programmiersprache

Gute Kenntnisse in der objektorientierten Softwaremodellierung

Sicherer Umgang mit SQL (bevorzugt Oracle)

Erfahrung mit Scrum und Ticketsystemen wie z.B. JIRA

Was wir Ihnen bieten:

Interessante Herausforderungen und den Gestaltungsspielraum, diese exzellent umsetzen zu können

Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Kraft und Initiative einzubringen

Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172380 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com