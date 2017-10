Mit dem neuen „University Hospital for Advanced Education Ulm“ oder kurz „To Train U - TTU“ entsteht an der Universität Ulm eine moderne Aus- und Weiterbildungsstätte in der Medizinstudierende ärztliches Handeln und medizinische Fähigkeiten in klinischen Szenarien erlernen können.

In dem rund 3100 Quadratmeter großen Neubau werden speziell konzipierte und teilweise flexibel gestaltete Unterrichtsräume und –labore („SkillsLabs“) eingerichtet. Dazu gehören unter anderem ein Simulations-OP sowie ein Simulations-Schockraum mit Notarzt-Vorfahrt oder verschiedene Kranken- und Praxiszimmer. Hier können die Studierenden Behandlungsgespräche und –abläufe mit „Schauspielpatienten“ üben. Die dazugehörenden Regie-/Beobachtungs- und Besprechungsräume helfen bei der Auswertung und der Beurteilung.

Außerdem zieht neben der Verwaltung des Medizinischen Dekanats die „Braak-Akademie für Neuroanatomie“, eine Weiterbildungseinrichtung für neuroanatomische und neuropathologische Strukturforschung, ein. Benannt ist sie nach dem Ulmer Seniorprofessor Heiko Braak, der seit Jahrzehnten an neurodegenerativen Prozessen des zentralen Nervensystems forscht und der mit den „Braak-Stadien“ einen weltweiten Standard bei der Beschreibung der Alzheimer-Krankheit gesetzt hat. Mittelpunkt des fünfstöckigen Baus wird ein Hörsaal mit 450 Plätzen sein.

Bereits vor dem Spatenstich am Montag, den 16. Oktober, um 16 Uhr, gibt Professor Tobias Böckers, Studiendekan Medizin, einen Einblick in die Struktur des Trainingshospitals und stellt einige eigens für das TTU entwickelte Lehrformate vor (15:30 Uhr; N 25, Hörsaal 4/5 und Medienwandforum).

Verantwortlich für den Bau ist der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm. Die Bauleitung übernimmt das Architekturbüro Tiemann-Petrie und Partner aus Stuttgart. Die Gesamtkosten für „To Train U“ belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant.

Terminüberblick

Spatenstich „To Train U“

Montag, 16. Oktober, 16:00 Uhr

James-Frank-Ring – Ecke Meyerhofstraße, Ulm

Begrüßung:

Professor Michael Weber, Universitätspräsident

Professor Thomas Wirth, Dekan Medizinische Fakultät

Ansprachen und Grußworte:

Gunter Czisch, Oberbürgermeister Ulm

Wilmuth Lindenthal, Leiter, Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm

Spatenstich und Empfang

Flyer zum Download